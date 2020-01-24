卓佳今日公布，推出與多個機構共同研發的線上會議系統，可應用於上市公司的股東周年大會（AGM），功能包括股東投票等。其合作伙伴包括和記電訊（0215）旗下3香港、香港城市大學、Microsoft香港及天開數碼。今日5間機構亦簽訂協議，表示將進一步合作。

線上會議系統名為「SPOT融會」，卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，除可進行視像會議外，平台優勢之一是可依照港交所規則，容許上市公司股東在會上進行投票，亦有機制可令股東委派代表，透過代表投票。他解釋，投票結果會即時顯示，股東亦會獲得收據。

溫佩麟表示，實際該線上平台於5月及6月已面向上市公司推出，惟他未有透露現時使用的客戶數目。他表示，見到市場存在線上處理工作的需求，相信現時是投資數碼科技的好時機，未來將繼續伙同科網企業，推數碼化解決方案。

他舉例指，本次簽訂合作協議的各方中，包括城大及視頻科技公司天開數碼（TFI）。他解釋，公司與二者合作，便是因預見到區塊鏈具有發展趨勢，希望可共同開發此技術，以提供安全且快速的身分驗證。

記者：馬迪帆

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