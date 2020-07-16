港交所（0388）公布，上市科兩項高層任命，委任現任TPG亞洲副法律總監及基礎設施的法律總監胡麗芬，出任上市科董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，與劉穎共同監督港交所所有發行人上市申請事宜。她將於今年9月履新。同時，該所宣布委任前香港羅兵咸永道的總監駱衍廷，出任高級副總裁兼上市科合規主管，並已於本周上任。兩人均會向上市主管陳翊庭匯報。

胡麗芬為執業律師，並在法律界擔任高層職位逾17年，曾任內部法律總監和併購律師。現任TPG亞洲的副法律總監及TPG基礎設施的法律總監，並擁有香港、英格蘭及威爾斯的律師資格。駱衍廷則是香港和澳洲的註冊會計師，曾任職多家國際銀行及顧問公司，在合規、風險管理及業務營運管理方面有逾20年經驗。她加入港交所前，是香港羅兵咸永道的總監，負責提供風險及合規諮詢服務。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，非常歡迎胡麗芬加入港交所，認為其專業知識將有助首次公開招股審查團隊以至整個上市科穩步發展。。陳翊庭續說，一直致力提升業務營運，所以增設了上市科合規職能，監督與支援上市科的工作，很高興邀請到駱衍廷加入。她還表示，現在上市科不同團隊主管已各就各位，他們會竭盡所能，合力維持上市制度的平穩運作和競爭力，提升香港作為國際金融市場的領導地位。

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