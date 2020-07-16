非凡中國（8032）今天舉行股東特別大會，全票通過有關收購堡獅龍（0592）購股協議、收購守則等事項，批准及授權集團董事實行其有關行動、事宜及簽署文件。集團主席李寧今日現身時未有回應提問，其後公司透過電郵回應，指出第三波新冠肺炎疫情對絕大部分主要靠線下零售的公司都會有一定的影響。

非凡中國較早前曾與堡獅龍原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4662萬元收購羅家聖手持堡獅龍66.6%股權。非凡午後發投票結果公告，議案獲全部出席股東投票贊成下通過。

非凡中國回應稱，堡獅龍的收購程序還沒有完成，但堡獅龍將成為集團的間接非全資附屬公司，其財務報表將於集團的財務報表中綜合入賬，但料第三波新冠肺炎疫情會對絕大部分主要靠線下零售的公司都會有一定的影響。

美國總統特朗早前簽署《香港自治法案》，美國總統可凍結被點名機構的資產、禁止入境美國等。非凡中國表示，法案對公司沒有影響。而對於有消息指中央將會向在海外工作的中國公民徵收入息稅，集團指，暫時對未有確實的消息不作回應。

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記者：黃逸沂