中滙集團（0382）公佈今年5月底止9個月業務進展，集團期內的收入達6.09億元（人民幣．下同），按年增長15.4%；毛利達2.99億元，按年增長19.5%；在校學生人數達35444人，按年增長8%。該集團首席財務官黃成滿表示，集團期內雖然因應疫情影響，致估計住宿費退費約3600萬元，但是因為同期物業管理等開支約減省逾3000萬元，因此對集團的營運影響不大。反而因為收生人數及學費增加，集團預計毛利率由原先的目標49%，提高至49.5%。

黃成滿又指出，中滙全年的資本開支預算約4.7億元，到第三季度已用了3.75億元，以集團手頭8億元現金及10億元左右銀行額度，可足夠資本開支投資所需，看不到有融資需求。首席運營官劉文琦指出，在疫情前集團已經每年加大線上平台投資，因此在疫情爆發時，所花的成本不用太多，只作平常的教育費用支出。同時集團有意提升職業教育業務的比重，現時攤佔整體收入不到1%，但會進一步推廣，料業務會逐步增加，如其他同業般由1%，上升到5%，甚至佔比10%般增長。

在併購方面，劉文琦稱，集團會視乎地理位置、生源及是否具有協同作用等因素去考慮，首選是開拓本科教育。在大灣區各個城市，全國範圍的購併也會依前述標準去考慮。一旦有新的消息，他們會作出公佈。學生人數方面，集團料到2021年度，會在全日制的本科及專科教育最少新增3500人，非全日制教育則新增8500人。學費水平方面，旗下廣東財經大華商學院，本科課程到今年年，已增至2.7萬元，明年料按市場需求、內容及市場定價，提高至2.8元或更高水平。

記者：陳偉燊

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