中銀香港（2388）公布，擴展手機開戶服務至10個香港以外國家或地區，即使港人不身在香港，亦可遙距開立賬戶及使用電子銀行服務。

申請只適用於年滿18歲或以上，沒有持有中銀個人或聯名的儲蓄，或往來賬戶的香港永久性居民。服務覆蓋的國家及地區包括中國內地、中國澳門、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國、文萊、加拿大及澳洲。申請人需下載中銀手機銀行流動應用程式，掃瞄香港身份證、以自拍驗證身份、輸入指定流動電話號碼、設定網上銀行用戶名稱及密碼，及填寫簡單個人資料。

中銀個人數字金融產品部副總經理何偉文表示，截至今年6月底，中銀個人手機銀行活躍客戶數目按年上升近40%，電子渠道的交易量佔比亦增加至86%。他續指，自銀行在今年初推出手機開戶服務後，開戶數目亦穩步上升，為方便客戶隨時隨地使用便捷的電子銀行服務，把該服務擴展至香港以外的地區。

記者：黄逸沂

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