統計處公布5月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。5月份香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌6.7%及11.0%。今年首5個月，商品整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌7.3%及9%。

單計五月，商品整體出口價格及進口價格分別按年下跌0.8%及0.9%。今年首5個，商品整體出口價格及進口價格則分別按年下跌0.8%及0.7%。

與去年5月比較，輸往印度及美國的整體出口貨量按年跌37.7%及11.8%。同時，輸往日本及內地的整體出口貨量亦下跌1%及0.1%。另一方面，輸往台灣的整體出口貨量則上升16.7%。

另外，輸往日本、美國、印度及台灣的整體出口價格按年跌3.1%、2.3%、2.2%及0.5%。另一方面，輸往內地的整體出口價格則上升0.4%。

進口方面，來自日本及內地的進口貨量按年跌13.7%及13.1%。來自新加坡、台灣及韓國的進口貨量則按年上升2.4%、10.3%及10.5%。

此外，來自新加坡、韓國、台灣及內地的進口價格按年下跌8.3%、4.1%、3%及0.8%。另一方面，來自日本的進口價格則升1.7%。

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