AXA安盛推「AXA BetterMe」 平台 達標獲保費回贈
文章日期：2020年7月16日 17:01
AXA安盛宣布推出「AXA BetterMe」 身心支援服務平台，提供近20項涵蓋健康體魄、心靈健康及慢性疾病管理等身心健康服務，當中「AXA Goal」年度步行挑戰計劃，鼓勵用戶透過追蹤每日所行的步數，以實踐健康生活，參加者可累積達標日數，於下個保單年度換取20%的保費回贈。
同時，AXA安盛夥拍亞洲糖尿病基金會及基琳健康，在平台上推出「AXA安盛糖尿及三高管理計劃」 ，即結合飲食、運動及健康教育為期一年的度身訂造計劃，以幫助參與客戶管理疾病及改善健康，當中設有註冊護士跟進及監察每一個計劃參與者一年內的進度。
該平台亦會提供包括協助練習靜觀冥想工具、健康百科全書等， 用戶可透過工具練習放鬆建立抗逆力，並可從中獲得健康資訊及了解不同疾病症狀。AXA安盛表示，用戶需透過其「Emma by AXA」應用程式才能使用相關服務。
記者：溫藹紅
其他報道
恒指跌510點失守25000 十熱炒行業散水 A股暴跌資金加速流走
滬深兩市午後插水 上證最多插4.5% 創逾5個月最大單日跌幅
PizzaExpress陷財困 計劃債務重組 弘毅投資或失控制權