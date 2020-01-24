內地公布6月份GDP等數據後，市場估內地放寬經濟政策的可能性下降，內地股市午後重挫，北上資金連續第三日離開A股，流出金額更加速，港股亦受拖累，跌穿25000點關，兼失守20天線(25182點)。多隻熱炒股創新高後調頭大跌，散水情況全面，近期熱炒的十個行業，多隻股份均急挫。

恒指今早高開67點，最多曾升94點見25576點，但內地公布連串經濟數據後，恒指、A股於午後愈跌愈有，恒指低見24919點，跌561點或2.2%，是近一星期以來最大跌幅。收市跌510點或2%，報24970點，成交金額1997億元，是本月9日後最多，較上日增加21.7%；國指跌256點或2.47%，報10133點。

跨境資金亦大幅變動，北水南向合計淨流入4.07億元，較上日減少80.19%，連續第24日流入，累計流入781.22億元。南水北向合計淨流出69.2億元人民幣，較上日增加155.78%，連續第3日流出，累計流出270.1億元。

43隻藍籌向下，5隻上升，港鐵（0066）升0.9%，收報39.2元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌11.98%，收報15.58元，是跌幅最大的藍籌。中銀香港（2388）升0.89%，收報22.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；騰訊（0700）跌5.52%，收報513元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低167點。

多隻熱炒股倒跌。碧桂園服務（6098）曾創上市新高，見44.5元，收報41.7元，跌3.47%；新高教（2001）創52周高，見5.5元，收報5.04元，跌6.84%；飛魚科技（1022）創52周高，見0.385元，收報0.246元，跌33.51%；藥明康德（2359）創上市新高，見119.9元，收報110.5元，跌4.91%；復宏漢霖（2696）創上市新高，見67.05元，收報58.9元，跌9.1%；創科實業（0669）高見86.3元，創上市新高，收報80.85元，跌2.71%。

熱炒的中芯國際（0981），A股今日正式上市，全日大升2倍，不過H股則創上市以來最大單日跌幅，最低27.5元，跌至6月底後新低，連跌3日，累跌13.2元。連帶其他晶片股亦捱沽，華虹半導體（1347）收報27.3元，跌19.47%；SOLOMON SYSTECH（2878）收報0.221元，跌11.6%；上海復旦（1385）收報8.86元，跌20.75%；ASM PACIFIC（0522）收報88.85元，跌6.13%。

散水的熱炒股還包括中概股，小米（1810）收報15.08元，跌7.82%；美團（3690）收報185.1元，跌7.73%；騰訊（0700）收報513元，跌5.52%；阿里巴巴（9988）收報233.2元，跌4.19%；網易（9999）收報142.5元，跌4.3%；京東（9618）收報235元，跌2.57%。眾安在綫（6060）收報44.15元，跌9.25%；

物管股亦見散水，鑫苑服務（1895）收報2.84元，跌8.97%；新城悅（1755）收報23.75元，跌8.3%；保利物業（6049）收報80.5元，跌9.24%；永升生活服務（1995）收報13.6元，跌6.85%；佳兆業美好（2168）收報32元，跌5.74%；中海物業（2669）收報8.08元，跌6.91%。

手機設備亦散水，鴻騰（6088）收報3.82元，跌14.92%；高偉電子（1415）收報2.92元，跌10.15%；比亞迪電子（0285）收報20.25元，跌7.95%；信利國際（0732）收報0.92元，跌9.8%；丘鈦（1478）收報10.5元，跌8.06%；舜宇（2382）收報128.9元，跌4.38%。

手遊股亦散水。網龍（0777）收報21.85元，跌8.58%；IGG（0799）收報6.94元，跌10.57%；

心動公司（2400）收報35.35元，跌10.84%；中手游（0302）收報3.12元，跌9.3%；禪遊科技（2660）收報1.1元，跌12.7%；天鴿互動（1980）收報0.98元，跌10.91%。

生物科技亦散水。三生製藥（1530）收報11.62元，跌11.57%；百濟神州（6160）收報136.9元，跌7.12%；信達生物（1801）收報51元，跌7.44%；藥明生物（2269）收報140.6元，跌5.45%；康希諾生物（6185）收報218.2元，跌10.06%；維亞生物（1873）收報7.8元，跌10.14%；君實生物（1877）收報48.65元，跌10.9%。

藥股亦難逃一跌。復星醫藥（2196）收報31.3元，跌9.28%；麗珠醫藥（1513）收報38.55元，跌8.1%；東陽光藥（1558）收報13.6元，跌8.36%；李氏大藥廠（0950）收報5.61元，跌9.08%。

軟件開發股跌。金山軟件（3888）收報37元，跌14.84%；金蝶國際（0268）收報17.7元，跌5.65%；浪潮國際（0596）收報2.55元，跌10.53%；中國軟件國際（0354）收報5.16元，跌8.99%。

安踏體育（2020）發盈警，再遭券商Jefferies下調評級至「持有」，同時將目標價下調一成，收報68.5元，跌6.61%。內地6月消費數據遜預期，其他體育用品股亦下跌，李寧（2331）收報24元，跌3.42%；361度（1361）收報1.22元，跌4.69%；特步（1368）收報2.3元，跌1.71%；滔搏（6110）收報9.38元，跌4.38%。

A股創近5個月最大跌幅，中資券商下跌，海通證券（6837）收報7.37元，跌6.11%；中信証券（6030）收報17.7元，跌6.55%；華泰證券（6886）收報14.58元，跌4.2%；中國銀河（6881）收報5.1元，跌6.25%；光大證券（6178）收報8.98元，跌7.9%。

內險股向下，中國人壽（2628）收報17.9元，跌6.09%；中國平安（2318）收報85.2元，跌1.56%；中國太平（0966）收報14.4元，跌2.31%；中國太保（2601）收報23.3元，跌2.31%；新華保險（1336）收報30.9元，跌2.22%；中國再保險（1508）收報0.89元，跌3.26%。

3隻新股不跌。渤海銀行（9668）定價4.8元，收市報4.8元，無升跌；嘉興市燃氣（9908）定價10元，收報11.04元，升10%；山東鳳祥（9977）定價3.33元，收報3.36元，升0.9%。

港交所（0388）政總裁李小加指，實施《港區國安法》後，為香港帶來和平與秩序，惟亦有部分國際投資者對此感到不理解及焦慮，該所正設法解決這些問題。港交所跌5.72%，收報336.2元。

九毛九（9922）折讓逾5.4%配股，九毛九收報11.68元，跌7.89%。

正通汽車（1728）折讓15.5%配股，收報1.03元，跌20.1%。

高銀金融（0530）公布，接獲數份追債通知，公司正安排融資，包括尋求約87億元的新融資；及出售於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。收報0.99元，跌21.4%。

敘福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，昨晚全港食肆生意大跌九成，形容市況「幾乎變了半宵禁」。叙福樓收報0.34元，無升跌。

其他餐飲股方面，味千（中國）（0538）收報1.3元，升4%；翠華控股（1314）收報0.3元，跌1.64%；平上市低位0.295元；大快活（0052）收報16.52元，跌0.36%；大家樂（0341）收報14.34元，升0.28%。

香港電視（1137）收報5.96元，跌7.74%。

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