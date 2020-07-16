新冠疫情未受控，全球經濟備受衝擊。恒生（0011）投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，市場仍然具有潛在風險，包括全球疫情、美國總統選情、中美緊張關係等，都將對股市表現產生影響，但他認為，由於恒指基調好及估值低，加上中國經濟現正邁入復甦，料企業盈利將在明年陸續恢復，預計港股下半年將會有好轉。

他指出，疫情帶動市場新需求，該行將增持新經濟板塊，包括非必需品如網上零售、體育用品等，以及內需、醫療、新能源、5G、內地物管；並將減持傳統通訊及金融包括銀行及保險等板塊。被問及美國制裁行動是否其中考慮因素，他表示政治風險較難估計，該行減持的主要原因是由於金融股的盈利增長表現，相對其他板塊疲弱；他又看好黃金，在持續低息及量化寬鬆下，不排除金價會將升穿歷史高位。

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊指出，中國新經濟市場年初至今表現強勁，截至今年7月10日，恒生中國新經濟指數回報達30.9%，跑贏同期錄得24.7%回報的美國納斯達克100指數，為回報最高的指數。她又表示，受惠於疫情，截至6月底止，恒生銀行網上使用量（客戶登入次數）按年增加39%，另相對1月疫情初期，2月至6月的平均每日新登記網上銀行客戶更大增逾一倍；同期網上投資交易次數按年同期上升81%。

有見及此，該行早前推出「SimplyFund」基金投資服務，涵蓋7種資產類別及不同市場基金，最低投資門檻僅需1元。她指出，目前有約8成「SimplyFund」客戶屬初次投資者，初步客戶反應不錯，年齡層主要集中在18歲至35歲，該行下半年將再視乎市場情況推出更多新產品。

記者：溫藹紅

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