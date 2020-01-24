國際貨幣基金組織(IMF)表示，受新型冠狀病毒衝擊，今年全球經濟活動前所未見下滑，雖然其後回升，但相信第二波重大疫情可能引發更大的破壞。

IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在其博客中表示，旨在控制疫情及對經濟影響有紓緩作用的財政成本，已拉高負債水平，惟目前開始撤銷安全網仍屬言之過早；又指，現在全球經濟仍未走出困局。

奧爾基耶娃稱，20國集團成員及其他國家的11萬億美元財政措施，以及中央銀行大量流動性注入，已為全球經濟奠定基礎。

不過，她認為，全球經濟仍潛藏着危險，包括新一波的重大疫情、資產估值過高、大宗商品價格波動、保護主義抬頭和政治動盪。一些國家在3至4月出現大量裁員，這比2008年金融海嘯更為嚴重，而且很多工種不會重開；失業、破產和行業重組可能對包括投資者及金融機構等金融行業構成重大挑戰。

她表示，為了確保穩定，各國央行之間持續協調、國際金融機構的的支持等是必需要的。監管機構應支持資本靈活使用，以保持企業的信貸額度；又稱，應對一些正面對是次危機的國家保持寬鬆貨幣政策。

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