台積電公布業績，董事長劉德音認為，華為造成的影響短暫，台積電自5月15日以來未從華為獲得新訂單，台積電只能通過直接出貨來供應華為，未有計劃在9月14日之後將晶圓交送給華為。總裁魏哲家預期，5G智能電話的需求持續增加。

台積電第二季純利1208億台幣，高過市場預期的1106億台幣，是近6年最大預測與實際數字差距，毛利率53%，亦高過台積電早前的50%至52%前瞻指引。

展望第三季，預計收入達112億美元至115億美元，高過第二季錄得的103.8億美元，第二季收入按年升34.1%，按季升0.8%。

不過，第三季的毛利率及營業利潤率展望，將較第二季下降。第三季毛利率預測為50%至52%，營業利潤率為39%至41%，第二季則為53%及42.2%。

台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算相關產品的推出，抵銷了其他平台需求較弱的現象，因此台積電第二季業績表現持續保持平穩。

預期第三季公司收入將受惠於由5G智能電話、高效能運算和物聯網相關應用所驅動，5奈米及7奈米製程需求強勁。

第二季銷售當中，智能電話、高效能運算和物聯網佔收入分別為47%、33%及8%，銷售收入分別按季跌4%、升12%及跌5%。

其他報道

滬深兩市午後插水 上證最多插4.5% 創逾5個月最大單日跌幅

安永：毋須對瑞幸財務造假承擔審計責任

PizzaExpress陷財困 計劃債務重組 弘毅投資或失控制權

山西省擬對潞安集團等三間煤企重組 或成中國第三大行業巨頭

恒指半日跌298點跌穿20天線 資金續流出A

國統局：對下半年經濟復蘇有信心 政策會適度調整

TikTok母企字節跳動計劃擴大中國業務 以抗衡美國制裁

滬指3300點失而復得 中芯國際A股半日升逾2倍

美國百貨公司J.C. Penney裁減千人及關閉152間分店

1個月期HIBOR連跌第5日 跌至0.30446%

Twitter：黑客瞄準其員工並進入內部系統

黃傑龍：食肆生意大跌九成如同半宵禁 禁顧客餐廳內等外賣做法荒謬

習近平發公開信予全球CEO 「希望你們秉持合作共贏」