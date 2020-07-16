新冠肺炎疫情重擊飲食業。《金融時報》報道，薄餅連鎖店PizzaExpress債權人就4.65億英鎊（約45.2億港元）的債務重組進行磋商，公司最快本月被債權人接管，其中中國業務將由聯想（3396）旗下弘毅投資繼續持有。

弘毅投資於2014年投資PizzaExpress，涉資約9億英鎊，惟其最新淨負債已達11億英鎊，超過其股本資產淨值，故考慮重組債務。據報，PizzaExpress的中國業務或分拆，並以債轉股方式由弘毅投資持有，弘毅投資有機會失去對PizzaExpress的控制權。

根據重組債務計劃，PizzaExpress可通過自願安排，自行削減部分門店及與業主重新商討租金，以及與多個債權人重新談判條款，從而避免破產。除了明年8月到期的債券外，Pizza Express還拖欠2022年8月到期的2億英鎊無抵押貸款。截至2018年12月底其總債務達11億英鎊。

PizzaExpress於全球約有600間門店，英國門店佔450間。

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