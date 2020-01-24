雖然有傳特朗普私下決定不對中國官員進行制裁，以免兩國關係進一步惡化，不過，內地公布的零售數據遜色，恒指跌幅曾擴大至351點，低見25130點，跌穿20天線(25193點)。

恒指半日跌298點或1.17%，報25183點，成交金額1053億元；國指跌156點或1.51%，報10234點。

37隻藍籌下跌，12隻上升，長建（1038）升0.76%，收報39.9元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌6.78%，收報16.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.4%，收報37.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點；騰訊（0700）跌3.22%，收報525.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低97點。藍籌當中，創科（0669）曾升最多3.85%，高見86.3元，創上市新高，創科實業升0.42%，收報83.45元，暫創收市價計新高。

港交所（0388）政總裁李小加指，實施《港區國安法》後，為香港帶來和平與秩序，惟亦有部分國際投資者對此感到不理解及焦慮，該所正設法解決這些問題。港交所半日跌3.7%，收報343.4元。

互聯互通資金流方面，南水北向繼續流出，合計淨流出17.27億元人民幣，而北水南下資金半日合計淨流入5.56億元。

3隻新股表現各異。渤海銀行（9668）定價4.8元，半日跌0.2%，報4.79元；嘉興市燃氣（9908）定價10元，半日報11.5元，升15%；山東鳳祥（9977）定價3.33元，半日升0.6%。

中芯國際（0981）A股上市曾大升逾2倍，不過H股則大跌，半日收報31.9元，跌17.04%。其他晶片股亦向下，太睿國際控股（1010）收報1.52元，跌5.59%；華虹半導體（1347）收報28.2元，跌16.81%；ASM PACIFIC（0522）收報90.4元，跌4.49%；SOLOMON SYSTECH（2878）收報0.23元，跌8%；海亮國際（2336）收報0.221元，跌5.96%；上海復旦（1385）收報10.3元，跌7.87%。

安踏體育（2020）昨日發盈警，預計2020年中期盈利同比減少不超過35%。券商Jefferies發表報告，將其評級從「買入」下調至「持有」，同時將目標價下調一成。安踏收報69.65元，跌5.04%。

復星醫藥（2196）在上交所發公告稱，控股子公司復星醫藥產業收到國家藥監局關於其獲許可的新型冠狀病毒mRNA疫苗用於預防新型冠狀病毒肺炎的臨床試驗批准。復藥半日跌7.6%，報31.85元。

內地6月份70大中城市樓價微升，內房股個別發展。合景泰富（1813）收報12.74元，跌2%；恒大（3333）收報22元，跌3.72%；萬科（2202）收報25.75元，跌4.45%；融創（1918）收報34.75元，跌2.52%；世茂房地產（0813）收報32.15元，跌4.46%；旭輝（0884）收報6.57元，跌3.81%。

九毛九（9922）折讓逾5.4%配股，九毛九收報12.02元，跌5.21%。

正通汽車（1728）折讓15.5%配股，半日收報1.07元，跌17%。

高銀金融（0530）公布，接獲數份追債通知，公司正安排融資，包括尋求約87億元的新融資；及出售於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。半日跌19.8%，報1.01元。

敘福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍表示，昨晚全港食肆生意大跌九成，形容市況「幾乎變了半宵禁」。叙福樓收報0.34元，無升跌。

其他餐飲股方面，味千（中國）（0538）收報1.26元，升0.8%；翠華控股（1314）收報0.3元，跌1.64%，平上市低位0.295元；大快活（0052）收報16.54元，跌0.24%；大家樂（0341）收報14.38元，升0.56%。

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