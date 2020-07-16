中國國家統計局新聞發言人劉愛華表示，上半年經濟逐步復蘇，屬恢復性增長，對下半年經濟復蘇有信心。

劉愛華表示，上半年中國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，逐步復蘇，但上半年GDP、工業、服務業、消費、投資等主要指標仍處於下降區域，所以說第二季的回升增長仍然屬於恢復性的增長。疫情衝擊的損失尚未完全彌補，推動經濟回歸正常水平還需要付出艱苦努力。

劉愛華表示，對下半年經濟持續復蘇有信心，因上半年經濟穩步復蘇為下半年持續恢復打下堅實的基礎、疫情期間催生很多新產業新業態新模式為經濟回升繼續提供有力支撐，以及宏觀政策效應將進一步顯現。

就上半年政策會否調整，劉愛華表示，目前的政策是保持一定靈活性的，下半年會根據形勢發展，作出適度調整。

對於房地產投資是否會持續強勢，劉愛華表示，對下半年房地產的走勢還是應該持觀察的態度。

內需方面，劉愛華表示，上半年社會消費品零售總額仍然處於下降區間說明目前消費恢復還是面臨著制約，尤其是在常態化疫情防控條件下，一些聚集性、接觸性的消費活動仍然受到一定制約。所以對消費能力的培養下半年要下更大氣力。

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