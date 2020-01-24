美國百貨公司J.C. Penney裁減千人及關閉152間分店(互聯網圖片)

美國大型連鎖百貨公司J.C. Penney宣布，將裁減1000個職位及關閉152間分店，包括企業管理、場地經營、國際業務等部門，認可離職的員工將獲得遣散費。

受疫情打擊，J.C. Penney已於5月申請破產保護，並與債權人達成協議，取得9億美元(約69.75億港元)的融資。當時公司指，希望透過重整債務及削減分店，以擺脫破產保護。

J.C. Penney行政總裁Jill Soltau在聲明中表示，這是非常困難的決定，感謝相關員工的辛勤工作和貢獻，並承諾致力在這個過渡時期為員工提供支持。

J.C. Penney擁有9萬名員工及860間分店。公司早前公布在近幾星期內關閉170間分店，惟經過與債權人洽商後，公司預計將關閉152間分店。

受新冠肺炎疫情打擊，全球多間著名國際服裝品牌傳出或證實裁員、關閉分店及申請破產保護，當中包括Brooks Brothers傳申請破產；Victoria's Secret、J.Crew、無印良品美國業務申請破產保護；Calvin Klein及Tommy Hilfiger的母公司PVH集團計劃在北美裁減450名辦公室員工及關閉162間零售店；英國高檔百貨公司John Lewis計劃關閉8間分店或裁員1300人。

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