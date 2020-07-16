今日為港交所（0388）線上大宗商品論壇最後一日，行政總裁李小加發表演講。他表示，今年本地實施《港區國安法》後，為香港帶來和平與秩序，惟亦有部分國際投資者對此感到不理解及焦慮，該所正設法解決這些問題。他表示，依然對香港的角色有信心，但強調「一國兩制」中的核心部分是「一國」。

李小加亦提到美國總統特朗普簽署法案，取消香港的特殊待遇。對此李小加表示，與團隊對該法案進行了深入的研究後，認為其不會改變香港的地位。他表示，儘管法案並非眾人所想要，但現在也是必須要面對的問題。

他提及倫敦金屬交易所（LME）的發展。他表示，得益於外界波動， LME於6月的成交量再創新高。李小加續指，一向希望LME、香港、前海聯合交易中心（QME）可達成合作，包括商品通、現貨價格通（spot price connect）、倉庫通（warehouse connect）等。不過，他表示，有關合作需要雙方密切交流，今年受疫情阻礙，未必能成行。

李小加於會上亦大讚香港抗疫成果，他笑稱，香港生活一度能回到正常，而最近每日出現了四十餘例確診個案時，港府便要求食肆夜晚「關門」，相比之下，部分地區每日上萬確診病例，也未能採取此類嚴格措施。他自己本人，則對足球場要再次關閉感到十分遺憾。

記者：馬迪帆

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