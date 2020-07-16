國統局公佈6月份70大城市數據，一手樓價按月上升的成市共61個，7個下跌，2個不變，升幅最大的是銀川，升1.9%。按年計，上升城市60個，下跌7個，3個不變，升幅最大的同樣是銀川，升15.7%。

二手樓價方面，按月計50個城市向上，19個向下，1個不變，升幅最大的是深圳，升1.9%。按年計44個城市樓價上升，26個下跌，升幅最大的亦是深圳，升14.3%。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬指，6月份，面對復工復產復業復市繼續推進，住房需求持續釋放；70個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格微漲。

孔鵬指，按月計，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月漲幅回落，二三線城市漲幅略有擴大。4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.5%、0.6%和0.8%。二手住宅銷售價格按月上漲1.0%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.7%、0.4%、0.8%和1.9%。 31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.9%和0.5%，漲幅比上月分別擴大0.3和0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別上漲0.8%和0.5%，漲幅比上月分別擴大0.1和0.2個百分點。

按年計， 孔鵬指，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅有所擴大，二三線城市漲幅延續回落態勢。一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3%和5.2%，漲幅比上月分別擴大0.4和1.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.0%，漲幅與上月相同，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均連續14個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.6%和2.0%，漲幅比上月分別回落0.2和0.1個百分點，均連續15個月相同或回落。

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