恒指今早高開67點或0.27%，報25549點，成交金額41億元；國指今早高開29點或0.29%，報10419點。

蒙牛（2319）升3.02%，報35.85元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌1.02%，報17.52元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.82%，報73.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；騰訊（0700）跌0.74%，報539元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

高銀金融（0530）被要求償還合計約35億元的貸款本金和利息，計劃融資，包括擬出售啟德地皮。開市報1.12元，跌11.11%。

九毛九（9922）以先舊後新方式配股，作價11.99元，配售7000萬股，作價較前收市價折讓約5.44%，新股佔經發行股本約4.82%。較早前外電引述文件為，配售8600萬股，每股配售價為11.8元至12.18元，配售價較收市價12.68元折讓3.9至6.9%，籌10.15至10.48億元。開市報12.4元，跌2.21%。

復星醫藥（2196）稱子公司新冠病毒疫苗獲中國政府臨床試驗批准。復星醫藥開市報34.85元，升1.01%。

安踏（2020）發盈警，料未計及分佔合營公司虧損的中期純利將減少不超過25%，2019年中期純利為29.7億元。若計及分佔合營公司虧損，則中期純利將減少不超過35%，2019年中期純利為23.2億元。安踏開市報71.8元，跌2.11%。

正通汽車（1728）宣布，以先舊後新方式配售2.45億股，每股作價1.09元，籌資2.67億元。每股作價較昨收市價1.29元折讓15.5%，配售股份佔擴大後股本之9.09%。正通開市1.16元，跌10.07%。

中國利郎（1234）發盈利警告，預期截至6月底止六個月淨利潤，較去年同期減少30%至35%，淨利潤減少主要由於銷售收入下跌。開市報4.57元，升1.33%。

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