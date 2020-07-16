高銀金融（0530）公布，接獲數份追債通知，公司正安排融資，包括尋求約87億元的新融資；及出售於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。

高銀金融指，旗下賜譽、成美及Goal Eagle欠債，並接獲追債通知。

其中，賜譽接獲抵押信託人德意志信託（香港）函件，指委任Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon為票據所提供的抵押資產的共同及各別之接管人及管理人，接管包括賜譽的全部已發行股本、資產承擔(包括「高銀金融國際中心」)，並委任任Cosimo Borrelli、Ma Siu Ming Simon及Chi Lai Man Jocelyn擔任賜譽董事，接替全部現任董事。

成美及Goal Eagle兩公司去年借債兩筆，分別本金額為14.9億元及2.43億美元(約18.9億港元)，德意志銀行香港任代理人。高銀接獲德意志信託（香港）的催繳函，要求還本及息分別15.4億元及2.5億美元(約19.55億港元)

高銀金融指，已就還款與抵押信託人及代理人進行磋商，正安排為票據及貸款進行重新融資，方法包括尋求約87億港元的新融資；及出售其於九龍啟德第4B區4號地盤名為新九龍內地段第6591號之一幅地塊。

高銀金融指，「高銀金融國際中心」市值約150億至165億元，與未償還的本息相比，市值存有可觀的餘額，就在短期內為票據及貸款取得再融資一事，董事會一直以來及直至現在仍然有此信心。

公司今早復牌。

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