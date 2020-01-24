港股ADR升28點 高銀金融復牌 九毛九折讓5.4%配股
文章日期：2020年7月16日 09:03
美股向上，港股ADR升28點或0.11%，報25509點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.33%，折合報541.21元；匯控（0005）升1.16%，折合報37.63元；建行（0939）升0.02%，折合報6.17元。
美期跌幅0.31%至0.67%，日股現跌0.23%，韓股升0.08%，澳股跌0.23%。
今日焦點股份可留意：
高銀金融（0530）被要求償還合計約35億元的貸款本金和利息，計劃融資，包括擬出售啟德地皮。
九毛九（9922）以先舊後新方式配股，作價11.99元，配售7000萬股，作價較前收市價折讓約5.44%，新股佔經發行股本約4.82%。較早前外電引述文件為，配售8600萬股，每股配售價為11.8元至12.18元，配售價較收市價12.68元折讓3.9至6.9%，籌10.15至10.48億元。
復星醫藥（2196）稱子公司新冠病毒疫苗獲中國政府臨床試驗批准。
安踏（2020）發盈警，料未計及分佔合營公司虧損的中期純利將減少不超過25%，2019年中期純利為29.7億元。若計及分佔合營公司虧損，則中期純利將減少不超過35%，2019年中期純利為23.2億元。
中國利郎（1234）發盈利警告，預期截至6月底止六個月淨利潤，較去年同期減少30%至35%，淨利潤減少主要由於銷售收入下跌。
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