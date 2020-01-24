對新冠疫苗的樂觀情緒推動美股上升，道指高開367點後，曾升最多428點，高見27071點。中美角力升級之際，彭博報道，美國總統特朗普不對中國官員實施制裁以免中美局勢升級，據報涉及官員的名單當中，包括特首林鄭月娥和國務院副總理韓正。經濟數據方面，6月份工業產值創1959年以來最大增幅；紐約州7月份製造業指數增長超預期，受訂單上升推動。

道瓊斯工業平均指數收漲227點，升幅0.86%，報26870點。標普500指數收漲29點，升幅0.91%，報3226點。納斯達克綜合指數收漲61點，或0.6%，報10550點。

波音升4.43%，報187.94美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻54點，而聯合健康保險，跌1.44%，報304.07元，拖低道指30點。

Walmart 曾升最多1.61%，高見134.13元，創上市新高；家得寶曾升最多1.36%，高見261.288元，創上市新高，收報257.8元，創收市價計新高。

科技股方面，蘋果收市報390.9元，升0.68%，谷歌母公司Alphabet收市報1516.88元，跌0.26%，亞馬遜收市報3008.87元，跌2.43%，Facebook收市報240.28元，升0.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.77%，報373點。德國DAX指數收漲1.84%，報12930點；法國CAC 40指數漲2.03%，報5108點；英國富時100指數收漲1.83%，報6292點。