港股連續兩日調整，恒指高開410點見全日高位向下，早市最多跌178點、低見25,299點反彈，升上25,500點有阻力，收報25,481點，升3點；國指跌14點。大市成交1642億元，為月內第二低，但仍高於60天平均近三成，保持在活躍水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率37比63，升逾3%佔上升股份逾兩成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為22比78，大市普遍下跌，沽盤積極，但買盤動力不差，特別在個別行業。本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，科技器材跌逾3%沽壓較大，其次中資電力、中資金融、航運物流等跌約1%偏軟為主。

教育股全線上升 跑贏一眾行業

上升行業中，教育升逾3%且全線上升，跑贏一眾行業；緊隨的紡織及服飾、軟件服務、內房及物管升約1.5%，各有五至七成股份上升，表現相對參差。個股主題表現凌厲，軟件互聯網股新東方在線（1797）、心動（2400）分別升7%及3%，雙雙創新高；醫藥醫療、生物科技、乳業、啤酒、教育、物管等熱炒行業亦有股份小回後破頂。

相比美國上市的內地教育股好未來（TAL）、新東方（EDU）、跟誰學（GSX），新東方在線只是剛走大型橫行區，仍有追落後空間。今年上半年大部分時間，新東方在線與跟誰學都跑贏同業，兩者卻互有領先，難分別勝負。

直到6月中，跟誰學向上突破後再升逾九成；新東方在線於日前才升破維持了5個月的橫行區約28至38元，即使跟誰學高位回落，以及未能追上升幅，只要再漲逾三成，也有望上試50元水平。短線可考慮於38至41元分段收集，低收37元止蝕。

倘分散組合 可吼工程機械建材股

此外，若然要分散組合，可吼工程機械及建材股。中聯重科（1157）發盈喜，預告上半年純利按年增長超過47%，刺激股價升7%，月初以來累升25%。短線升勢過急，現水平值博率下降，可候低吸。值得留意，中聯重科盈利預告提到，今年上半年內地基建、新能源等下游行業需求保持高景氣，「兩新一重」相關項目拓展工程機械行業空間。兩新是新型基礎建設基建、新型城鎮化建設，一重則為交通水利等重大工程，料亦為建材市場提供空間。

塑料管道商聯塑（2128）料受惠市場景氣，其領導地位亦有望得益於疫情加速行業整合。

花旗發表報告看好聯塑有更強定價能力，調高其2020至22年盈利預測，並上調目標價至15.2元。走勢上，聯塑昨天再破頂，向上無蟹貨阻力，料可反覆上試關口位，短線止蝕位可放在12.7元。

[劉思明 數據尋寶]