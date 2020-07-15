疫情下外遊需求大幅減少，航空公司亦因此「變陣」求存。網上傳出一張印有「Cathay Pacific Catering Services（國泰航空飲食服務）」標誌的餐單，更表明可以透過WhatsApp下單，不過送餐的範圍就只限東涌區內與航空相關的公司，以及機場（包括禁區）。外送服務由明日開始，每日截單時間為早上10時。菜單上共有4款菜式，價錢上就相當實惠，每款只售40元，推廣期內不設最少訂單數。國泰方面亦證實有關消息。

國泰航空飲食服務（CPCS）是國泰（0293）旗下機艙食物供應商，據公司官方網站指，公司在去年供應約3000萬份膳食予超過50間從本港機場啟航的航空公司。除製作「飛機餐」外，CPCS亦提供物流服務，包括為客機送遞食物、飲品及各類雜貨。

國泰航空飲食服務表示，明白在機場地區工作的人士都希望能夠輕易購買外賣午餐及保持社交距離，因此由明天開始為機場同業推出午餐外賣服務。公司表示，每逢星期一至五，只要在上午十時前透過短訊訂餐，便可於同日中午時段收取美味的外賣午餐。現階段提供兩款西餐及兩款中餐以供選擇。

過往亦曾傳出，國泰會推出飛機餐外送速遞服務，不過均被其否認。今年4月1日（愚人節），第三方Facebook專頁「Aviation Politics 航空政治學」發帖指，國泰將推出飛機餐外送速遞服務，每份99元起，帖文惹起大批網民熱議，當時國泰曾澄清無推出相關服務。

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