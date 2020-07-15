體育用品股龍頭安踏（2020）發盈警，料未計及分佔合營公司虧損的中期純利將減少不超過25%，2019年中期純利為29.7億元。若計及分佔合營公司虧損，則中期純利將減少不超過35%，2019年中期純利為23.2億元。

集團表示，盈警主要歸因安踏品牌及其他若干品牌產品的銷售受到疫情影響，導致整體收益持平或下降不超過5%﹔安踏品牌及FILA品牌業務的毛利率均略為下降，因為安踏品牌採用批發模式，並針對今年首季進行了銷售退貨及存貨回購，而該等產品後續的再次銷售的毛利率較低；以及採用直接零售模式之FILA品牌，促銷清貨活動導致零售折扣增加。

同時，集團主動向分銷商就信貸期給予彈性，所以預期損失率將上升，並導致應收貿易賬款虧損撥備增加；以及整體員工成本上升；分佔合營公司虧損相較2019年中期為高。

集團又公布上半年及第二季營運表現，當中上半年FILA品牌的零售金額按年錄中單位數正增長﹔安踏品牌在上半年零售金額按年錄10至20%的低段負增長。其他品牌在上半年零售金額按年錄得高單位數正增長。

安踏品牌2020第二季的零售金額按年錄低單位數負增長。FILA品牌的第二季零售金額則按年錄得10至20%的低段正增長。其他品牌方面，第二季的零售金額按年錄得25至30%的正增長。

安踏今日升3.97%，收報73.35元，曾高見74.7元。

記者：方楚茵