會德豐（0020）公佈，私有化的協議安排已於今日獲高等法院認許且未經任何修改，並同日確認協議安排所涉及的股本削減。高院發出命令的正式文本，及經高院批准的會議紀錄及申請表，預期於7月23日下周四，送交香港公司註冊處處長進行登記，預期私有化的博議安排，將於同日生效。

同時，會德豐分派九龍倉（0004）及九龍倉置業（1997）股份，已於今日成為無條件，按每股會德豐可獲派九倉及九置各一股而言，兩者前一日收市價14.72元及33.1元，分派股份價值達47.82元，會德豐將向獨立股東分派各6.67億股九倉及九置股份，分別佔兩者21.9%及22%股權，涉及總價值達319.2億元。轉讓股份程序將於7月22日或之前5個營業日進行，獲派發股份將於7月23日可供買賣。

完成分派前，會德豐在九倉及九置的持股，分別有72.12%及65.46%權益，待完成分派後，會德豐在兩者的持股則分別為50.23%及43.48%權益。會德豐的股份，將於7月27日正式除牌。

記者：陳偉燊

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