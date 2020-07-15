美國宣布制裁中國法案及結束香港特殊待遇，中港股市跑輸外圍，一方面道期升0.9%、日股升1.59%，另一方面，滬深、國指均下跌，恒指僅靠尾市競價時段挾高，才能以升市收市。

恒指今早跟外圍高開410點，不過中美角力升級，中國外交部稱「如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應」，恒指蒸發升幅並曾倒跌最多178點，收市升3點或0.01%，報25481點，成交金額1641億元，較上日減少8.26%；國指跌14點或0.14%，報10390點。

走勢上連續兩日收於10天線(25761.05點)之下，但仍守住20天線(25151.18點)之上。另外，50天線(24483.88點)亦將升穿100天線(24502.23點)。

資金流方面，南下資金合計淨流入20.53億元，較上日減少68.75%，連續第23日流入，累計流入777.16億元。

北上資金合計淨流出27.06億元人民幣，較上日減少84.44%，連續第2日流出，累計流出200.9億元。

34隻藍籌向下，13隻向上。申洲國際（2313）升4.7%，收報95.8元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌5.86%，收報55.4元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升3.43%，收報543元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻100點；建行（0939）跌1.28%，收報6.17元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

中美角力升級，銀行成角力場，銀行股個別發展。港銀方面，恒生（0011）升0.23%，收報129.4元；匯控（0005）升0.95%，收報37.2元；中銀香港（2388）跌0.66%，收報22.55元。內銀股方面，工行（1398）跌1.43%，收報4.83元；建行（0939）跌1.28%，收報6.17元；交行（3328）跌1.74%，收報4.51元；中行（3988）跌0.72%，收報2.77元。

憂慮波及轉口貨品，貿易股個別發展。萬洲（0288）跌0.13%，收報7.41元；申洲國際升4.7%；創科實業（0669）升2.85%，收報83.1元；瑞聲跌5.86%；舜宇（2382）跌3.09%，收報134.8元。

本地疫情持爆發，地產股個別發展，恒地（0012）跌1%，收報29.65元；新地（0016）升0.25%，收報98.65元；新世界發展（0017）跌1.01%，收報39.05元；長實集團（1113）跌0.22%，收報45.85元；信置（0083）跌1.98%，收報9.88元。

餐飲股個別發展，味千（中國）（0538）收報1.25元，升1.63%；翠華控股（1314）收報0.305元，升1.67%；大快活（0052）收報16.58元，升0.12%；大家樂（0341）收報14.3元，跌1.38%。

6隻新股各自發展，China New Energy（1156）定價0.98元，收報0.7元，跌28.57%；華夏視聽教育（1981）定價3.1元，收報4.92元，升58.7%；新娛科控股（6933）定價1.63元，收報1.7元，升4.2%；港龍中國地產（6968）定價3.93元，收報3.92元，跌0.25%；大山教育（9986）定價1.25元，收報1.12元，跌10.4%；祖龍娛樂（9990）定價11.6元，收報20.3元，升75%。

國際信貸評級機構標準普爾表示，香港新冠肺炎染疫個案突然增加，已經觸發港府重新引入嚴格的社交距離措施，此舉可能會減少本地交通需求，亦會令港鐵（0066）的信貸評級受壓，及對原本受到社會運動及新冠疫情影響的港鐵客運，構成壓力。港鐵跌0.64%，收報38.85元。

《彭博》引述知情人士透露，人民銀行數字貨幣研究所計劃與美團（3690），以及騰訊和阿里巴巴（9988）有份投資的內地彈幕視頻平台bilibili（嗶哩嗶哩）等公司合作，商討在不同領域上探索測試數字貨幣的應用，不過相關合作仍在討論當中，未有具體細節和尚未最終確定。騰訊收報543元，升3.43%；阿里巴巴收報243.4元，升1.25%；美團收報200.6元，升1.78%。

深圳收緊限購，分析料深圳幫將跑輸大市。合生創展（0754）收報8.56元，升0.94%；龍光地產（3380）收報14.02元，跌2.23%；佳兆業（1638）收報3.45元，跌2.54%；招商局置地（0978）收報1.33元，跌2.21%。

英國加入禁華為，5G股向下。中興通訊（0763）收報24.75元，跌3.13%；京信通信（2342）收報3.43元，跌3.38%。

本港6月訪港旅客大跌逾99%，每日僅500人次。零售股股個別發展，獲大行唱好的周大福（1929）收報8.02元，升5.53%；六福集團（0590）收報15.88元，跌2.22%；東方表行集團（0398）收報1.83元，跌4.69%；L'OCCITANE（0973）收報13.64元，跌2.71%。

政府正式宣布，前證監會主席委派唐家成及前律政司司長袁國強出任國泰航空（0293）董事局觀察員。收報5.9元，跌3.24%。

華晨（1114）公布，控股股東華晨集團於上周四向遼寧交通旗下遼寧省交通建設出售4億股，相當於集團發行股本總數約7.93%。收報8.1元，跌0.25%。

香港電視（1137）在社交平台發文稱，誠邀出版商參與8月HKTVmall書展，參與出版商可享低至10%特惠佣金，簽訂短期合約，由8月10至15日在HKTVmall上開設網店。香港電視收報6.46元，升5.9%。

中芯國際（0981）將於7月16日（周四）在科創板掛牌。今早股價曾創上市新高，見44.8元，收報38.45元，跌8.01%。其他晶片股亦受拖累，華虹半導體（1347）收報33.9元，跌7.38%；海亮國際（2336）收報0.235元，跌11.32%。

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