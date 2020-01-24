Burberry公布，首季可比較收入跌45%，好過預期，並同時宣布將會精簡架構，外電指Burberry 計劃裁減500名員工。

Burberry首季零售收入為2.57億英鎊，低過預期的2.84億鎊，預期第二季仍受到重大影響，公司另提出架構改革措施，預計可節省5500萬鎊。

批發業務方面，預計2021年度中期，收入仍會跌40%至50%。整體毛利率按年下跌200至300個基點。

公司指，計劃進一步精簡架構，提高在英國以外地區的零售效率。公司未有進一步解釋，但據彭博報道，Burberry 計劃裁減500名員工。Belfast Telegraph指，Burberry 目前員工人數逾千。另外，彭博又指，6月份關閉一半店舖。

公司指，內地、韓國6月銷售已重回疫情前，其中，中國6月份增幅已超過疫情前1月份的30%增長水平，中國第一季度增長15%左右。

大摩指，雖然跌幅低過市場預期，但對其短線前景失望，股價短期會受壓。另一方面，則認為其節省成本措施正確，認為2022年復蘇之路顯得吸引。

Burberry 現跌5.14%，報1477.5英鎊。

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