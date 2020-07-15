國際信貸評級機構標準普爾表示，香港新冠肺炎染疫個案突然增加，已經觸發港府重新引入嚴格的社交距離措施，此舉可能會減少本地交通需求，亦會令港鐵（0066）的信貸評級受壓，及對原本受到社會運動及新冠疫情影響的港鐵客運，構成壓力。

該行指出，由7月8日至14日，在香港累計共有212宗個案，這是新冠肺炎於6個月前爆發以來，首次在連續7日內錄得最多個案，港府更自7月11日起，收緊社交隔離措施。是次新冠疫情再爆發，意味對港鐵未來幾個月的本地交通業務恢復，構成高度不明朗。此前，港鐵的總客運量在5月及6月份出現早期恢復跡象，6月份的數據更顯示，只較去年同期減少25%，並且是比2月份至4月份的數據為佳，但是隨著近期疫情再度爆發，令到市民減少乘坐公共交通及工作，致原先的初期恢復跡象變得短暫。總計而言，港鐵在今年首6個月的總乘客量按年大跌37.7%，該行更預期，礙於管控措施，跨境及機場鐵路服務會繼續形同關閉狀態。

因應低乘客量及延遲加價，該行估計將對港鐵的2020年度財務表現及現金流構成壓力。儘管根據現行價格調整機制，港鐵獲容許加價2.25%，但是該公司已經於4月份公布，按照現行的負擔能力指數，決定延遲加價，同時進一步自今年下半年起，向乘客提供20%票價折扣，此舉最終令港鐵及港府的收入下跌。同時，港府新推出的收緊措施，亦會影響港鐵的租務及站內商務表現，該等業務更佔去年港鐵整體業務逾兩成收入比重。因應上半年提供租金優惠，及零售消費下跌，標普預期來自租務及站內商務的收入會按年下跌兩成，加上一如較早前該公司發出盈利預警，反映在物業估值重估會有損失，已經反映圍繞相關部門的負面氣氛。

標普認為，港鐵在未來幾年會持續面對具挑戰性的環境，社會不穩及新冠肺炎疫情，加上環球經濟轉弱，將影響本地經濟情況，並預期直到2023年，香港國際機場的客運水平都未能夠回復至疫情前水平。此舉意味機場快線出現與機場同類的復甦模式，港鐵將因為成本超支及因應沙中線項目質素問題引發的追討，出現財務不明朗，因此港鐵的財務運作會可能比其預期為弱，相信港鐵的營運資金相對債務比率會跌至18%以下，處於其下調港鐵評級的門檻水平，有關比率直到2021年才會回復至20%以上水平。該行進一步預測，港鐵的經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按年大跌近50%。不過，今次其發表報告，不致構成評級行動。

記者：溫藹紅

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