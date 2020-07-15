今早深圳收緊限購政策至落戶滿三年及繳稅滿36個月才可買樓。據深圳市住建局發布關于進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知，調整商品住房限購年限，深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）在內，須在該市落戶滿3年，且能提供購房日前在該市連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房。分析料深圳布局較高的內房將跑輸大市。

至於非深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）繼續按照提供購房日前在該市連續繳納5年及以上個人所得稅或社會保險證明方可購買商品住房的規定執行。

通知又提到，更新存量住房（即二手住房）交易計稅參考價格，使計稅參考價格更接近市場價格；同時，將個人住房轉讓增值稅徵免年限由2年調整到5年。

對於深圳樓市出台新政，銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武發表報告指出，預期在深圳布局較高的開發商如龍光（3380）、佳兆業（1638）的股價近期將跑輸大市。

同時，據該行了解，今次深圳政府出招由於當地年初以來樓市火爆，樓價在過去數月已上漲20至30%，地價亦上升不少，但認為中國的大多數城市不太可能仿傚深圳出招壓市，因其他城市樓價只從谷底微升，且樓價相對穩定。

而昨日麥格理發表報告指，留意到杭州，寧波和東莞在過去兩周中收緊了樓市政策，但招數似乎較溫和。而珠海市更放寬了戶籍政策，實施大學生畢業五年內可先落戶後就業。該行認為，行業正處政策收緊周期，對於政策出台並不驚訝，並對持續利好的政策預期降低。

該行又指出，在七至八月為行業傳統淡季，但勢頭按年仍不錯，又相信七至八月公布的中期業績受疫情影響未必帶來刺激，但相信前景指引將會非常鼓舞。該行相信在淡季之後，企業銷售勢頭將持續支持下半年股份表現。

今早深圳幫或布局較多的內房明顯走弱，龍光地產（3380）半日收報13.9元，跌3.07%；佳兆業（1638）收報3.47元，跌1.98%；深圳控股（0604）收報2.57元，跌1.53%，招商局置地（0978）收報1.31元，跌3.68%；合生創展收報8.25元，跌2.71%。

同樣於深圳布局較多的合生創展（0754）上半年總合約銷售金額為約130.14 億元人民幣（下同），按年升14.6%，6月份單月淨總合約銷售為56.91億元，按年升近1.82倍。

其他內房，三大藍籌於深圳布局較多的潤地（1109）亦跌2.63%，收報33.35元﹔中海外（0688）跌1.4%，收報24.6元﹔碧桂園（2007）跌0.39%，報收10.26元。

其他股份方面，恒大（3333）收報22.65元，跌0.88%；融創（1918）收報35.35元，跌1.12%等。

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