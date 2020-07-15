【有片：選股王】聯塑破頂 有望反覆上試關口
文章日期：2020年7月15日 12:39
港股繼續受壓，恒指高開410點向下，半日收報25,345點，跌132點或0.52%；國指跌0.69%。大市半日成交928億元，保持較活躍水平。
早段個股表現相當強勁，中芯（0981）升逾7%，半日倒跌近8%。小米（1810）、微盟（2013）、吉利（0175）、比亞迪股份（1211）最多升3、4%，半日倒跌。ATM逆市向好，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）升幅收窄，保持約1%至2%升幅。醫藥股偏好，復星醫藥（2196）急升9%，藍籌石藥（1093）、中生製藥（1177）升逾1%。個別消費股周大福（1929）、華潤啤（0291）、安踏（2020）做好升逾2%。物管、教育、汽車4S經銷股偏好。
此外，工程機械及建材股向好，中聯重科（1157）發盈喜，預告上半年純利增逾47%，股價升7%。建材股聯塑（2128）升4%。聯塑上半年盈利料保持增長，增幅不足發盈喜，有機會好預期。花旗發表報告指，聯塑受惠疫情加快行業整合，擁有更強定價能力，上調其全年盈利預測，並預計公司上半年業績好過市場預期，按年增長約一成。花旗上調聯塑目標價至15.2元。走勢上，聯塑今早破頂，向上無蟹貨阻力，有望反覆上試關口，短線可將止蝕放在12.7元。
劉思明