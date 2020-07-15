匯豐即日起可為無家者或因居住在分間單位而無法使用郵政服務的香港居民提供基本銀行戶口服務。

有關客戶開立戶口前須先取得指定的非政府機構的轉介信，確認開立銀行戶口的原因，然後在非政府機構援助者或社工陪同下，帶同轉介信及身分證明文件到指定的匯豐分行辦理手續。申請獲批後，客戶將收到自動櫃員機提款卡和密碼，而該非政府機構的地址將用作客戶的通訊地址，可接收匯豐發出的通訊文件。

匯豐香港區零售銀行及財富管理業務社區發展、多元及共融事務高級經理容敏慧表示，居無定所未必等同失業或不需要銀行服務，銀行戶口不但有助保障其財產安全，亦因為大部分僱主不希望用現金支薪，故銀行戶口對無固定住址的居民尋找長期工作有實際幫助。

提供轉介信的指定非政府機構：

• 基督教關懷無家者協會

• ImpactHK

• 香港社區組織協會

• 聖雅各福群會

• 救世軍

指定開戶分行：

港島

• 熙華大廈分行（軒尼詩道71-85號）

九龍

• 尖沙咀分行（彌敦道82-84號）

• 荔枝角道分行（荔枝角道245號）

• 觀塘分行（開源道71號王子大廈）

新界

• 荃灣分行（青山公路210號富華中心）

• 元朗分行（青山公路150-160號元朗滙豐大廈）

• 沙田分行（沙田中心商場第 3層30D號舖）