中美角力升級，美國宣布制裁中國法案及結束香港特殊待遇，恒指高開410點見半日高位後倒跌，低位25299點跌178點，相反，美股期貨保持升0.2%至1%。

恒指半日跌140點或0.55%，報25337點，成交金額928億元；國指跌71點或0.69%，報10333點。恒指半日維持跌穿10天線(25746.62點)，並下試20天線(25143.96點)。

申洲國際（2313）升2.3%，收報93.6元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌6.37%，收報55.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.52%，收報533元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；建行（0939）跌1.6%，收報6.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

美國制裁中國，貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.48%，收報7.31元；申洲國際升2.3%，收報93.6元；創科實業（0669）升1.49%，收報82元；瑞聲跌6.37%，收報55.1元；舜宇（2382）跌4.53%，收報132.8元。

中港銀行股個別發展。港銀方面，恒生（0011）跌0.46%，收報128.5元；匯控（0005）升0.54%，收報37.05元；中銀香港（2388）跌0.88%，收報22.5元。內銀股方面，工行（1398）跌1.84%，收報4.81元；建行（0939）跌1.6%，收報6.15元；交行（3328）跌1.74%，收報4.51元；中行（3988）跌1.43%，收報2.75元。

6隻新股各自發展，China New Energy（1156）定價0.98元，半日報0.79元，跌19.3%；華夏視聽教育（1981）定價3.1元，半日報4.69元，升51.2%；新娛科控股（6933）定價1.63元，半日報1.69元，升3.6%；港龍中國地產（6968）定價3.93元，半日報3.88元，跌1.27；大山教育（9986）定價1.25元，開市報1.13元，跌9.6%；祖龍娛樂（9990）定價11.6元，開市報18.28元，升57.5%。

英國加入禁華為，5G股向下。中興通訊（0763）收報24.75元，跌3.13%；京信通信（2342）收報3.39元，跌4.51%；摩比發展（0947）收報0.85元，跌3.41%。

本港6月訪港旅客大跌逾99%，每日僅500人次。零售股股個別發展，普拉達（1913）收報27.45元，升0.18%；六福集團（0590）收報16.02元，跌1.35%；東方表行集團（0398）收報1.85元，跌3.65%；L'OCCITANE（0973）收報13.76元，跌1.85%；莎莎國際（0178）收報1.23元，跌0.81%；卓悅控股（0653）收報0.145元，跌5.23%。

政府正式宣布，前證監會主席委派唐家成及前律政司司長袁國強出任國泰航空（0293）董事局觀察員。收報5.9元，跌3.24%。

中國人壽（2628）發公告指，由今年初至6月30日期間，累計未經審計的原保險保費收入約為4,280億元人民幣，按年增加13.2%或498億元人民幣。收報18.76元，跌1.78%。

周大福（1929）首財季港澳同店銷售跌75.5%，截至今年6月底止3個月，集團零售值按年倒退20.2%。中金公司上調目標價19%至9.45元，維持「跑贏大市」評級，並稱公司有望受益於中國內地疫後復甦快於預期。周大福收報8.02元，升5.53%。

華晨（1114）公布，控股股東華晨集團於上周四向遼寧交通旗下遼寧省交通建設出售4億股，相當於集團發行股本總數約7.93%。收報8.03元，跌1.11%。

香港電視（1137）在社交平台發文稱，誠邀出版商參與8月HKTVmall書展，參與出版商可享低至10%特惠佣金，簽訂短期合約，由8月10至15日在HKTVmall上開設網店。香港電視收報6.21元，升1.8%。

中芯國際（0981）將於7月16日（周四）在科創板掛牌。今早股價曾創上市新高，見44.8元，半日倒跌7.54%，收報38.65元。其他晶片股亦受拖累，太睿國際控股（1010）收報1.36元，跌18.07%；華虹半導體（1347）收報33.85元，跌7.51%；ASM PACIFIC（0522）收報93.8元，跌3.6%。

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