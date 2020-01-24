香港旅遊發展局公布，6月份訪港旅客數量按年大跌99.7%至1.46萬人次或約每天500人次，其中6633人次為內地旅客，按年大跌99.8%。

今年首6個月，訪客旅客總人次較去年同期大跌89.9%至352萬人次，其中內地旅客訪港人次減少90.3%至268.1萬人次。

旅發局表示，近日本港疫情轉趨嚴峻，為配合政府呼籲市民減少外出及保持社交距離，原訂本月推出以消費換取本地遊的計劃「賞你遊香港」，將延後推出。

本地零售股普遍靠穩，莎莎國際（0178）報1.24元，暫無升跌；普拉達（1913）報27.5元，升0.37%；六福集團（0590）報16.42元，升1.11%；英皇鐘錶珠寶（0887）報0.121元，升0.833%；L'OCCITANE（0973）現報13.84元，下跌1.28%。

周大福（1929）更一度升7.5%，高見8.17元，見超過5個月高位，現報8.1元，升6.58%。周大福披露三個月同店銷售數據後，中金公司上調目標價19%至9.45元，維持「跑贏大市」評級，並稱公司有望受益於中國內地疫後復甦快於預期。

中金報告指，周大福在內地同店銷售逐月改善，4至6月同比降幅11%，較4至5月15%的降幅有所收窄。不過，香港和澳門銷售仍在下滑，2021財年第一季，該地區業務同店銷售按年下降76%，零售額貢獻降至11.4%。

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