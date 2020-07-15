Moderna研發的新冠疫苗，在所有接受測試的患者體中均產生了新冠病毒抗體，雖然不良反應很多，但副作用沒有嚴重到需要排除進一步測試的程度。美股受消息刺激，隔晚向上，美股期貨目前仍升0.6%至1%。

有關結果於《新英格蘭醫學雜誌》上發表，疫苗產生的中和抗體與已康復患者產生抗體的中上水平相當，雖然產生中和抗體並不能證明疫苗有效，但這被看作是測試過程中重要的早期步驟。

根據測試，三組接受注射的患者當中，一半以上出現輕度至中度的疲勞、發冷、頭痛和肌肉疼痛。另外，中等劑量組40%的人在第二次接種後發燒。在最高劑量組的14名患者中，3名出現嚴重副作用，但在規模更大的試驗中未使用該劑量。

杜克人類疫苗研究所(Duke Human Vaccine Institute)醫生兼研究員Tony Moody指，不良反應算很多，疫苗副作用率如此高是「不尋常」，但積極的是產生的抗體水平「確實令人感到鼓舞」，又認為，如果研究人員在做正確的測量，這個疫苗應該會有用，但只有大型試驗才能證明這一點。

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