英國宣布將禁止華為參與該國5G移動通信網絡，英國電信集團(BT Group)表示，新政下公司需要採取額外行動，但成本可以被消化，正如公司1月30日宣布的那樣，初期實施成本預計為5億英鎊。

英國電信集團表示，將需要從現有的移動網絡中刪除和替換華為設備，並且將華為從英國電信繼續建設的5G網絡中排除。

根據新政策，2020年12月31日起，英國電信運營商將不可再在5G網絡中新添任何華為設備，已經安裝的華為設備需在不晚於2027年全部移除。

對於英國禁華為，中美各有回應。

中國駐英國大使劉曉明稱這項決定是「令人失望和錯誤的」，並表示「英國是否能為其他國家的公司提供開放、公平和非歧視的商業環境已經存疑」。

美國國家安全顧問Robert O’Brien表示，英國的行動反映國際共識提高，即華為以及其他不受信任的供應商對國家安全構成威脅，因這些公司仍然受制於中國共產黨。O’Brien表示，美國期待與英國合作，「激發創新，促進5G供應鏈中的供應商多元化，確保5G安全免受危險的操控。

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