新冠新藥利好消息刺激美股、美期向上，恒指今早高開410點或1.62%，報25888點，成交金額42億元；國指今早高開151點或1.46%，報10556點。

48隻藍籌上升，餘下2隻無升跌，蒙牛（2319）升4.28%，報36.55元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升2.57%，報538.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點。

6隻新股上市，China New Energy（1156）定價0.98元，開市報1.2元，升22.4%；華夏視聽教育（1981）定價3.1元，開市報4.23元，升36.4%；新娛科控股（6933）定價1.63元，開市報1.75元，升7.3%；港龍中國地產（6968）定價3.93元，開市報3.93元，無升跌；大山教育（9986）定價1.25元，開市報1.18元，跌5.6%；祖龍娛樂（9990）定價11.6元，開市報17元，升46.5%。

美國總統特朗普簽署制裁中國法案並結束香港特殊待遇，法案下，銀行有一年寬限期停止與美國國務院認定為破壞香港自治「主犯」的實體和個人開展業務。寬限期過後，可採取多種懲罰措施，包括禁止其高層管理人員入境美國，並限制其開展美元計價交易的能力。

中港銀行股向上，恒生（0011）升0.7%，報130元；匯控（0005）升2.31%，報37.7元；中銀香港（2388）升1.32%，報23元。內銀股方面，工行（1398）升0.61%，報4.93元；交行（3328）升1.53%，報4.66元；中行（3988）升0.72%，報2.81元；建行（0939）升0.8%，報6.3元。

政府正式宣布，前證監會主席委派唐家成及前律政司司長袁國強出任國泰航空（0293）董事局觀察員。國泰開市報6.2元，升1.6%。

中國人壽（2628）發公告指，由今年初至6月30日期間，累計未經審計的原保險保費收入約為4,280億元人民幣，按年增加13.2%或498億元人民幣。開市報19.5元，升2.09%。

周大福（1929）首財季港澳同店銷售跌75.5%，截至今年6月底止3個月，集團零售值按年倒退20.2%。開市報7.78元，升2.3%。

新冠疫情影響，珠船（0560）、上實（0363）發盈警。珠船開市報0.91元，跌3.1%。上實開市報12.5元，升0.96%。

華晨（1114）公布，控股股東華晨集團於上周四向遼寧交通旗下遼寧省交通建設出售4億股，相當於集團發行股本總數約7.93%。開市報8.23元，升1.3%。

香港電視（1137）在社交平台發文稱，誠邀出版商參與8月HKTVmall書展，參與出版商可享低至10%特惠佣金，簽訂短期合約，由8月10至15日在HKTVmall上開設網店。開市報6.27元，升2.78%。

中芯國際（0981）計劃在內地科創板上市，中芯國際將於7月16日（周四）在科創板掛牌。中芯國際的股票代碼為688981，上市價為每股27.46元人民幣。開市報44.2元，升5.7%。

其他報道

人行進行4000億元人民幣MLF操作 滬深兩市高開

渤海銀行近下限定價 公開發售部分認購不足

港股ADR升52點 美通過制裁中國 留意中港銀行股 6新股上市

新冠藥刺激道指升556點 收市後特朗普宣布制裁中國 美期升幅擴大