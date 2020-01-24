美股受新藥利好消息而向上，港股ADR則升52點或0.21%，報25530點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.28%，折合報523.53元；匯控（0005）升0.76%，折合報37.13元；建行（0939）跌0.41%，折合報6.22元。

美期向上，三大指數升幅約0.6%至0.9%。日股升1.33%，韓股升1.38%，澳股升1.21%。

今日焦點股份可留意：

6隻新股上市，China New Energy（1156）定價0.98元；華夏視聽教育（1981）定價3.1元；新娛科控股（6933）定價1.63元；港龍中國地產（6968）定價3.93元；大山教育（9986）定價1.25元；祖龍娛樂（9990）定價11.6元。

美國總統特朗普簽署制裁中國法案並結束香港特殊待遇，法案下，銀行有一年寬限期停止與美國國務院認定為破壞香港自治「主犯」的實體和個人開展業務。寬限期過後，可採取多種懲罰措施，包括禁止其高層管理人員入境美國，並限制其開展美元計價交易的能力。留意中港銀行股。

政府正式宣布，前證監會主席委派唐家成及前律政司司長袁國強出任國泰航空（0293）董事局觀察員。

中國人壽（2628）發公告指，由今年初至6月30日期間，累計未經審計的原保險保費收入約為4,280億元人民幣，按年增加13.2%或498億元人民幣。

周大福（1929）首財季港澳同店銷售跌75.5%，截至今年6月底止3個月，集團零售值按年倒退20.2%。

新冠疫情影響，珠船（0560）、上實（0363）發盈警。

華晨（1114）公布，控股股東華晨集團於上周四向遼寧交通旗下遼寧省交通建設出售4億股，相當於集團發行股本總數約7.93%。

香港電視（1137）在社交平台發文稱，誠邀出版商參與8月HKTVmall書展，參與出版商可享低至10%特惠佣金，簽訂短期合約，由8月10至15日在HKTVmall上開設網店。

中芯國際（0981）計劃在內地科創板上市，中芯國際將於7月16日（周四）在科創板掛牌。中芯國際的股票代碼為688981，上市價為每股27.46元人民幣。

森信紙業（0731）所有非執董及獨董一併跳船，炮轟公司存未披露關連交易，董事會只餘下包括大股東李誠仁在內4名執董。

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