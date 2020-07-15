美股突然風雲變色，科技股急挫，港股受累，ATMX、SaaS以至多數舊經濟股都跟隨，軟件和遊戲先跌後回穩，A股則跌逾2%後尾市跌幅收窄。跌市沒有很明顯原因，但沽壓集中在高升的科技股，尤其是軟件類股份，硬件如半導體、手機設備股相對較佳。現在很難判斷是否見頂，但個股波動非常厲害，降低持倉量會是較穩健的做法。

納指先升後倒跌2%，表面看跌幅不算特別厲害，但其實很多個股跌幅達5%以上，尤其是已經高升的新型科技股，如Twilio、Okta、Trade Desk、Alteryx等，周一晚跌幅更達8%以上。熱炒的Tesla急升逾10%後倒跌3%。

股市升得多總會回調，每次都很難判斷是否見頂。見頂是一個過程，不斷嘗試回升至高位但卻愈離愈遠後才能確認，而暫時遠未看到這個情况出現，需觀察今明兩周的走勢。以利好利淡因素來看，疫苗面世會是利淡，事關現在大家熱炒的多屬疫情受惠股。美國總統特朗普周一晚表示已選出4個具潛力的疫苗，並正在採購生產所需，計劃明年初之前生產3億支，消息或是影響美國科技股下跌的一個原因。當然，疫苗會讓數以億計人注射，必定要經過長時間、極多輪的測試，以確保有效安全，是否能如此快速面世有很大變數。

A股成交額超正常水平難維持

內地方面，人行在流動性和信貸方面都邊際上收緊，中央對樓市的言論也日益強硬，反映對經濟有信心。從股市成交額來看，兩市昨日成交再高達1.7萬億元人民幣，力量仍強，而A股走勢呈高位窄幅上落，滬深300指數連續6個交易日在4700點至4900點水平交易，未有受到中央政策趨緊影響，或至少邊際收緊的效果未浮現。

每次牛市都與流動性有關，今次就是疫情逼中央放水。放水方式主要是企業債券和企業貸款，以免疫情期間出現大規模資金鏈斷裂。3月至5月主要是無單兼積壓存貨，天量企業信貸協助下渡過難關，現在是有錢無單，尤其是小型企業PMI已再度跌破50。企業拿着資金無處可用，便入市博一博，這也是人行不惜釀成債災，也要積極打壓資金空轉，以免流向樓市和股市的原因。

中央表明要把握好信貸投放的節奏和力度，與上半年全面向企業傾斜出現急轉彎，近期有報道銀行已加強企業貸款審查，不少客戶也知難而退放棄申請。汲取了2015年的教訓，中央不會勒令已入市的存量資金離場，卻會嚴限增量。若A股成交額維持在1.5萬億至1.7萬億元水平，時間愈耐而未能向上突破，就愈有機會是高位派貨格局，無法演變成盈利推動的牛市。始終當前的成交額是以往正常市况的2倍至3倍，很難長期持續。

投資者待市况反彈鎖定部分利潤

不過，短線市况不會太差，一來A股未有異樣（除外資淨賣出173.84億元創紀錄），投資者仍以逢低吸納為主，昨日尾市也成功收復不少失地；二來港股估值並不過分，騰訊（0700）今年預測市盈率約40倍，只是接近歷史高位，舊經濟股更不用多說。估值較高的以軟件、SaaS為主，但昨日也能由即市低位反彈不少，毋須太擔心。現在的問題是熱炒股份極為波動，往往今天大升，翌日又大跌，而且又好像沒特別原因，劇烈波動後也不是能普遍上揚。不少投資者近期應已獲豐厚利潤，待市况反彈時不妨鎖定部分利潤。

[張兆聰 還看今朝]