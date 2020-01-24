銀行季報好壞參半，Moderna宣布將對3萬人進行最終階段的疫苗試驗，刺激美股向上，道指低開41點後最多升604點或2.32%。收市後，美國總統特朗普公布已簽署制裁中國法案並結束香港特殊待遇，另一方面，Moderna收市後公布新冠疫苗在所有受測試患者體中產生抗體，美股三大指數期貨目前升0.7%至1%。

早前美國參眾兩院已通過法案，根據法案，要求美國國務院每年向國會報告試圖破壞「一國兩制」模式的官員，還賦予總統沒收這些官員的資產並禁止其入境的權力。法案下，銀行有一年寬限期停止與美國國務院認定為破壞香港自治「主犯」的實體和個人開展業務。寬限期過後，美國財政部可對這些金融機構採取多種懲罰措施，包括禁止其高層管理人員入境美國，並限制其開展美元計價交易的能力。

特朗普指，「沒有哪屆政府比本屆政府對中國的立場更強硬」，「香港現與內地受同等看待，沒有特權，沒有特殊經濟待遇，不得進口美國敏感技術」，並預期由於香港失去在自由市場的競爭力，「許多人」會離開香港。

另外，特朗普表示，近來沒有與中國國家主席習近平通話，並且「沒有計劃與他說話」。他又告訴記者稱，「你會看到更多」針對中國的行動。

道瓊斯工業平均指數收漲556點，升幅2.14%，報26642點。標普500指數收漲42點，升幅1.35%，報3197點。納斯達克綜合指數收漲97點，或0.95%，報10488點。

道指成份股全升，聯合健康保險升2.94%，報308.52美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻60點，而輝瑞貢獻點數最少，收市升0.06%，報35.23元，貢獻道指0.1點。

科技股方面，蘋果收市報388.23元，升1.65%，谷歌母公司Alphabet收市報1520.86元，升0.57%，亞馬遜收市報3084元，跌0.64%，Facebook收市報239.73元，升0.3%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.84%，報367點。德國DAX指數收跌0.81%，報12697點；法國CAC 40指數跌0.97%，報5007點；英國富時100指數收漲0.06%，報6179點。