森信紙業（0731）所有非執董及獨董一併跳船，並稱周日（12日）已經生效，董事會只餘下包括大股東李誠仁在內4名執董。公司7月11日舉行董事會會議，會後收到非執行董事劉宏業，以及3名獨立非執行董事彭永健、湯日壯及吳鴻瑞請辭，並在辭職函炮轟公司曾出現關連交易，但款項卻入賬列作公司間賬目，至今亦未償還款項，而核數師並未就該等交易的商業根據及業務理由，獲公司提供令其信納的答覆。

集團上周六舉行董事會，已辭任的董事更在信函提到，會議上執行董事不願意提供該等交易的性質及根據詳情，同時未能回答已辭任董事就該等交易提出的問題。已辭任董事相信公司並無全面而坦誠披露資料，導致董事會內部出現意見分歧，因此對可進行及履行彼等作為非執行董事或獨立非執行董事之職責，或以審核委員會成員身份行事，已辭任董事不再具信心。

但董事會強調，上列陳述均未經任何獨立調查人員獨立核證或調查，已要求核數師盡快以致董事會函件方式書面確認尚待解決的審核事宜，對於已辭任董事未待全面調查下作出其個人結論並提出呈辭，董事會表示失望。集團正尋求專業意見，並保留一切權利，包括嚴肅回應辭任董事指控的 權利，同時建議，公司將進行獨立調查，並於調查後回應已辭任董事的指控。