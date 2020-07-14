「沙膽彤」非愛冒險 彤叔二仔：係性格爽快敏捷
文章日期：2020年7月14日 18:46
周大福及新世界創辦人「彤叔」鄭裕彤早年有外號叫「沙膽彤」，其二仔、周大福慈善基金主席鄭家成認為，「沙膽」二字非形容彤叔冒險，相反只是形容其性格「爽快、敏捷，不婆婆媽媽、拖拖拉拉」，做生意更是非常審慎。
對於彤叔致富之謎，是否一如外間所指「靠外父起家」，還是夠「沙膽」所致？據《鄭裕彤傳--勤、誠、義的人生實踐》記載及作者之一王惠玲教授指，經多方採訪後，發現彤叔早年以打工仔身份到其外父周至元創辦的澳門周大福做「後生」，所做的都係粗活，與太太周翠英亦屬指腹為婚。但在中國內戰爆發後，其外父周至元金舖亦受波及，所以鄭裕彤獲外父囑咐前往香港重開周大福，彤叔在1956年接手周大福時，他是從外父及周氏家族各人手中收購股份，才正式開設分店，並展開彤叔「珠寶大王」之路。
她指，由於戰爭影響，黃金是作為國家戰略儲備而被管制，造成「炒金」之風，而當時坊間的金舖都只會賣金，冒險的人更會「炒金」。但當時的鄭裕彤似乎並無涉足，相反頗具前瞻性地投入於政府數據從未出現的「鑽石」一環。
王惠玲指，在採訪萬雅珠寶董事長冼為堅及當年「陳廣記」珠寶行東主許爵榮後發現，當時彤叔往往拎住一袋鑽石到各大珠寶公司串門做「行內」買賣。彤叔先向鑽石進口商冼為堅買貨，再拆貨予行家，陳廣記正是彤叔的客仔之一，亦變相開展了周大福多元化的金舖生意。
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