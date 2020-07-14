6新股明掛牌 中科天元暗盤曾飆1.1倍 祖龍娛樂升48%
文章日期：2020年7月14日 18:04
大市今日最多曾插500點，無阻明日上市的部分新股做好。明日有6隻新股掛牌，截止今日下午6點，其中三隻暗盤表現錄得超過三成升幅。
新能源股China New Energy（1156）（中文：中科天元）於耀才暗盤暫報1.46元，較招股價0.98元升49%。盤中最高見2.05元，飆1.1倍。以最新價計，每手4000股，每手帳面賺1920元。
獲得李澤楷作為基石投資者的華夏視聽教育（1981）則暫報4.21元，較招股價3.1元升36%。每手1000股，每手帳面賺1110元。值得一提的是，曾有份踢爆瑞幸醜聞的雪湖資本（Snow Lake Funds）亦作為基投認購該新股。
明日兩隻掛牌的遊戲股中，祖龍娛樂（9990）暫報17.12元，較招股價11.6元升48%。每手1000股，每手帳面賺5520元，為今日賺錢最多新股。新娛科（6933）則暫報1.73元，較招股價1.63元升6.1%。每手2000股，每手帳面賺200元。
內地教育股大山教育（9986）暫無升跌，報1.25元。唯一蝕錢新股為港龍中國地產（6968），暫報3.81元，較招股價3.93元跌3%。每手1000股，每手帳面蝕120元。
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