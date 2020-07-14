本地大孖沙、周大福及新世界創辦人鄭裕彤（彤叔）的一生傳奇引人入勝，鄭氏家族更為了紀念彤叔，搵來王惠玲、莫健偉教授撰寫《鄭裕彤傳— 勤、誠、義的人生實踐》。彤叔二仔、周大福慈善基金主席鄭家成指，今次有關父親的傳記「寫足四年」，遺憾的是開筆之時父親已經生病，未能親述更多內容，只能靠好多身邊大小人物憶述往事。但每每不少事都反映彤叔人緣極好，好似「老豆過身後，好多朋友都話『你老豆真係好嘢！出面有咩江湖糾紛，佢一句說話啲人就OK』，原來好多人都Buy（接受）呢樣嘢」。

彤叔在本港的江湖地位不需多講，書中聚集了多位好友，包括由創業階段的周大福老臣子、老夥記、家鄉親友、甚至本地珠寶界、地產界老行尊等以口述歷史方式，加上由本港富豪長和系創辦人李嘉誠、恒地系李兆基、萬雅珠寶冼為堅等人寫序，以不同角度分享與彤叔相處細節，重塑出彤叔的成功之路。

至於作為彤叔二仔的鄭家成認為，彤叔做生意的成功之道非在於有資本，而係勤奮、鍥而不捨，懂得維持關係、人緣好。「好多人財大氣粗、好易發達，但目空一切。但我老豆好隨和，分分鐘畀屋企工人鬧返轉頭。大家好似屋企人咁樣，（工人）做好多年。佢哋九十幾歲，之前走得動仲不時返來幫我老豆賀壽，好親切。」

鄭家成指，相信父親好多行為都非為利益出發，「佢無利益唔利益，蝕底啲無所謂。其實有時蝕底反而賺得多，有時啲人成日機關算盡，驚死蝕底，下下賺盡。但好多時無形損失咗唔知道，賺多了一亳子，損失了好多無形的機會」。

他又笑言「坦白講，我老豆好孤寒，（畀員工）人工都唔方高，但有啲同事肯日做夜做，第二啲公司撬佢都唔肯走。咩原因？講錢根本無得比，但（外間出）兩倍人工都唔肯去」。

其他報道

「沙膽彤」非愛冒險 彤叔二仔：係性格爽快敏捷

6新股明掛牌 中科天元暗盤曾飆1.1倍 祖龍娛樂升48%

滬深股通今日淨沽173.84億元人民幣 歷來最多

新冠疫情影響 珠船、上實發盈警

泰禾離岸債發公告 不保證可及時兌付

政府：委派唐家成、袁國強任國泰董事局觀察員

中國人壽上半年保費收入按年增13.2%

周大福首財季港澳同店銷售跌75.5%

政府據報將委任唐家成、袁國強為國泰觀察員

銀保監前副主席：銀行不良貸款率有大機會上升 疫情影響並非短暫

高銀今早突停牌 涉債主提出接管高銀金融中心