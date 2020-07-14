政府正式宣布，前證監會主席委派唐家成及前律政司司長袁國強出任國泰航空集團董事局觀察員。

財政司司長陳茂波表示，唐家成在金融服務領域擁有廣泛的知識和豐富的經驗，並曾任香港機場管理局的董事會成員，對香港航空業的運作有一定認識。袁國強是商業和民事方面的資深法律專才，同時擁有豐富的公共服務和行政經驗。兩人是出任國泰航空集團董事局觀察員的理想人選，有信心他們將有助維護政府於國泰投資的利益。

獲政府委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權。他們會得到出席董事局會議的通知；出席董事局的會議並在席上發言；獲得所有發給董事局的資料和文件；及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

今年6月，政府決定運用土地基金向國泰航空集團投資273億元，包括195億元的優先股（附帶可分離的認股權證）及78億元的過渡貸款，根據政府與國泰航空集團的有關投資協議，政府可委派兩名觀察員進入國泰航空集團董事局，直至國泰航空集團向政府全數清還已提取的貸款及相關利息，以及從政府贖回所有優先股為止。

其他報道

中國人壽上半年保費收入按年增13.2%

周大福首財季港澳同店銷售跌75.5%

政府據報將委任唐家成、袁國強為國泰觀察員

銀保監前副主席：銀行不良貸款率有大機會上升 疫情影響並非短暫

高銀今早突停牌 涉債主提出接管高銀金融中心

巴曙松：無限QE引通脹隱憂 中美貿易脫鉤正發生

金管局宣布明起暫停收銀車服務至另行通知

陳茂波：《港區國安法》實行後有資金持續流入香港

政府第四批「保就業」名單 國泰獲5.19億元

滬指3400點失而復得 創板指終止八連升

疫情期間香港網上詐騙減少 詐騙對象主要為Y世代

劉鑾雄發聲明 澄清夫婦二人絕沒有以任何形式支持社會運動

騰訊《絕地求生》6月吸金逾6億元 中國手遊海外收入奪冠