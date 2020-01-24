中美角力升級，雖然雙方首階段貿易協議仍然執行，但角力場已擴至南海、兩國會計審計協議，恒指大成交向下跌穿10天線，而透過互聯互通北上的資金更錄得開通以來最大的單日淨流出，金額達150.17億元人民幣。

恒指低開108點見全日高位，最多曾挫517點，低見252542點，跌穿10天線(25655.61點)，收市跌294點或1.14%，報25477點，下試20天線(25065.94點)。成交金額1789億元，較上日增加4.48%；國指跌170點或1.61%，報10405點。

北水南向合計淨流入80.67億元，較上日增加3.11%，連續第28日流入，累計流入687.42億元。

銀娛（0027）升6.1%，收報53.95元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；吉利（0175）跌5.04%，收報18.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌2.96%，收報525元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低89點。

受惠廣東放寬隔離政策，濠賭股全日保持向上，新濠國際發展（0200）收報15.7元，升3.97%；美高梅中國（2282）收報9.96元，升4.84%；澳博控股（0880）收報9.5元，升11.37%；永利澳門（1128）收報14.3元，升6.56%；金沙中國（1928）收報32.35元，升5.03%。

美國稱中國南海主張「非法」。軍工股中船防務（0317）升5.1%，報10.48元；中航科工（2357）報4.52元，跌1.3%。

中美角力升級加上會計爭議，中概股向下，網易（9999）收報147元，跌2.46%；京東（9618）收報241.8元，跌5.4%；阿里巴巴（9988）收報240.4元，跌5.5%；美團（3690）收報197.1元，跌4.32%；小米（1810）收報16.42元，跌3.64%。

《彭博》報道，歐洲最大的電信信號塔營運商Cellnex Telecom SA考慮競購長和（0001）的歐洲無線塔業務，估值可能高達100億歐元（約878億港元）。長和升1.87%，收報51.7元。

本港疫情持續，食物及衞生局局長陳肇始更表示，不排除要求食肆全日禁堂食，只准外賣。餐飲股向下，翠華控股（1314）創上市新低，見0.295元收報0.3元，跌3.23%；味千（中國）（0538）收報1.23元，跌8.21%；大快活（0052）收報16.56元，跌1.43%；大家樂（0341）收報14.5元，跌2.82%；叙福樓（1978）收報0.34元，跌5.56%。

收租股個別發展，希慎（0014）收報22.9元，跌2.14%；太古地產（1972）收報18.96元，升1.07%；九龍倉置業（1997）收報33.1元，升0.76%；九龍倉集團（0004）收報14.72元，跌0.54%；領展（0823）收報62.75元，跌0.16%。

抗疫所需股個別發展，香港電視（1137）收報6.1元，無升跌；日清食品（1475）收報7.1元，升4.41%；維他奶（0345）收報29.9元，跌0.33%；金源米業（0677）收報0.52元，跌1.89%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.65元，跌1.52%。

思捷（0330）最大股東羅琪茵昨日再增持1億股思捷，每股平均價為1元，持股由上周五（7月10日）的12.89%或約2.43億股，升至18.18%或3.43億股。收市跌10.6%，報1.09元。

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