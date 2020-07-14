銀保監前副主席：銀行不良貸款率有大機會上升 疫情影響並非短暫
文章日期：2020年7月14日 16:32
銀保監前副主席，現任國務院參事王兆星發表文章，指出隨着疫情對經濟的影響不斷顯現，銀行不良貸款率很大機會上升，金融風險上升壓力也進一步增加。他認為需要做好應對準備，包括應對銀行不良資產質量的變化。目前化解重大金融風險還在進行中，並進入關鍵階段，更應該重視金融風險。
王兆星指出，新冠肺炎對經濟和銀行的影響並非短期或暫時，而是全面、深刻和長遠，將對銀行資產質量、銀行盈利能力、經濟整體的運行方式和機制、商業模式中的生產、分配、交換、消費環節都產生深刻的影響，
王兆星認為，企業和實體經濟面臨的困難，需要加強財政和貨幣政策的協調配合，建議財政政策要更加積極，實施更大程度的減稅降費。央行也有必要提供適當充裕的流動性，創造適合當前經濟運行的利率環境，同時也為國債、政府債券發行提供更好的市場環境。財政政策和貨幣政策的協調配合存在很大空間，還有很多工具可以選擇。
對於銀行，王兆星認為，在特殊情況下，銀行應對現存的信貸，按企業的實際情況及時進行重組、延期、債轉股和核銷。在重組過程中，不良貸款必然有所上升，在核銷時可能產生一定損失，銀行有必要及時補充相應的撥備和資本。另外，銀行應該更加有效地支持企業渡過難關，更快、更直接，準確地將信貸投入有需要且應當救助企業。
記者：歐陽偉昉
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