高銀金融（0530）今日開市前停牌，稱待刊發涉內幕消息公告。據了解，高銀旗下九龍灣高銀金融中心有租戶收到一名自稱接管人（Receiver）通知，以後租金將向接管人繳交，有市場消息指，事件涉及一宗「羅生門」事件，其中一說指高銀一筆以高銀金融中心為抵押的貸款，有貸方要求提前還款並提出要接管物業。

據本報了解，有高銀金融中心租戶已收到該聲稱接管人通知，指以後毋須再向高銀繳交租金，改為向該接管人「交租」。有消息指，事件涉及高銀去年向長實（1113）清還欠款後，透過德銀承造一項以高銀金融中心為抵押貸款，近期高銀正與貸款的多名貸方商討還款細節，但其中一名貸方因應市況不穩定問題，要求高銀提早還款，並提出要接管物業。

不過，另有消息指，高銀與貸方的洽商已接近完成，貸款並不到期，質疑是有人借此脅迫高銀及公司大股東潘蘇通。除透過高銀擁有的高銀金融中心及正在出售的啟德地皮外，集團大股東兼主席潘蘇通，私人亦持有何文田上蓋住宅項目。

本報曾就此事向高銀查詢，集團確認目前九龍灣高銀物業並沒有被清盤，公司稍後會發放詳細公告。

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