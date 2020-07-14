港交所（0388）舉行的大宗商品論壇今日開幕，會上港交所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松就新冠疫情對全球經濟的影響發表演講。巴曙松表示，美國採用無限量化寬鬆（QE），提供大規模流動性，短期來看可能引發通貨緊縮，長期卻帶來通貨膨脹的隱憂。

他表示，市場有可能迅速由通縮轉為通脹，背後原因有三。首先，全球化過程本身可抑制通脹水平，但現時逆全球化大行其道。其次，除新冠肺炎外，全球仍面臨潛在其他衝擊，例如其他天災。第三，現時美元計價資產已嚴重超買，若美元出現貶值，將可能促進國內通脹水平。

他補充指，發達國家的貨幣政策已經「用到極致」，若美國最終也走向負利率，可能會推動歐洲及日本資本減持美債，為未來通脹可能增添隱憂。

巴曙松預計，國際市場將很難回到21世紀初互利共贏的全球化狀態。他表示，中美貿易脫鉤正在發生，美國尋求方法完全替代中國進口貨品「可能是早晚的事」。他又表示，面對大選，特朗普亦可能會「鋌而走險」，為爭取連任而在中美關係上「做文章」。

巴曙松亦表示，美國的全球領導力雖然有所衰退，但美元的地位無其他貨幣可代替，後者仍是市場上安全、流動性的唯一供應方。他表示，除非美國國力出現巨大失敗，例如新冠肺炎死亡率顯著高出其他國家，或美國放棄維護美元的公共產品特性、動輒提出凍結美債，料美元信用一時將難以動搖。

記者：馬迪帆

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