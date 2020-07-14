環聯（TransUnion）公布香港網上詐騙趨勢的季度調查 ，發現在全球疑似詐騙交易增加時，源自香港的案例不升反跌。另外，Y世代（年齡介乎26至40歲）是香港新冠肺炎騙案的頭號目標。

調查集中對比在全球疫情爆發前後的變化(即1月1日至3月10日，及3月11日至4月28日)。調查發現，疫情爆發後，源自香港的疑似數碼詐騙交易下降10%，而同期全球的數量卻上升5%。而不論是香港或全球的數據亦顯示，數碼詐騙不法份子主要以電訊及金融服務公司為目標。

環聯亦在4月13日在多個國家進行為期一周的訪問，其中在香港，三成受訪者指出他們曾成為新冠肺炎相關網上詐騙的目標，當中以Y世代最為嚴重，高達36%。而他們亦是在疫情期間受到最大財政壓力的其中一群。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示 ，騙徒大多針對數碼化發展較快，並涉及大量金融交易的行業。她又指，一般人認為騙徒多以較年長、且不熟悉數碼世界的消費者為目標，可在香港，超過三分之一的Y世代曾成爲數碼詐騙的目標。

記者：黄逸沂

其他報道

劉鑾雄發聲明 澄清夫婦二人絕沒有以任何形式支持社會運動

騰訊《絕地求生》6月吸金逾6億元 中國手遊海外收入奪冠

中美角力升級 恒指失守10天線跌436點 資金撤出中國見近4個月最多

陸正耀遭罷免 瑞幸咖啡：郭謹一出任CEO兼董事長

傳Cellnex考慮競購長和歐洲無線塔業務股權 估值或高達878億元

港元1個月HIBOR連跌第3日 見3年低

滬深兩市半日向下 三大指數跌逾1%

內地海關總署：下半年出口形勢依然複雜