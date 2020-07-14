美股周一先升後回，內地A股今早偏軟，港股明顯受壓，特別強勢股沽壓相當大。恒指低開108點後向下，早段曾在25440點喘定，之後失守再試低位，早市最多跌517點，低見25254點，半日收報25335點，跌436點或1.69%；國指跌1.99%。大市半日成交1038億元。

科網股受壓，騰訊（0700）、美團（3690）跌3、4%，阿里巴巴（9988）、微盟（2013）跌逾6%。中芯（0981）、小米（1810）跌逾4%。熱炒新能源車的比亞迪（1211）跌近9%。內險、中資券商捱沽，中壽（2628）、中信証券（6030）跌3、4%。港交所（0388）跌近2%。醫療設備、醫藥沽壓較大。不過濠賭股逆市大漲，銀娛（0027）、金沙中國（1928）升逾半成。部分食品股華潤啤酒（0291）康師傅（0322）上升。

澳門放寬內地居民入境隔離措施，對當地旅遊及博彩業有正面作用，但新冠病毒相當霸道，防疫放鬆疫情好易再爆發，因此濠賭股大彈後不宜高追。

相反，跌市是強勢股試煉，一方面可以考驗承接力，也可以知哪獲買盤低撈。早市見到科網股反彈力較佳，中芯、美團、小米、李寧（2331）、比亞迪電子（0285）上午最低位反彈逾3%收市，其中美團最強，即市低位反彈超過6%，半日跌幅收窄至4%。20天線約183元成為短線支持位，守穩可以看高一線。

劉思明

投資版副主編